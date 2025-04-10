Общество

Волгоградцы поддержали начисление платы за вывоз мусора по прописке

Общество 10.04.2025 20:31
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10.04.2025 20:31


Волгоградская область до 29 апреля должна направить в Минприроды свой отзыв на предложение о способах начисления платы за вывоз мусора. Напомним, накануне «Известия» сообщили о том, что в России за основу могут взять начисление платы по квадратным метрам жилища, в то время как во многих регионах, в том числе и в Волгоградском, плата начисляется исходя из количества прописанных в жилищах человек. 

Один из аргументов, которым руководствуются разработчики инициативе о начислении платы за вывоз ТКО по квадратным метрам – владение россиянами несколькими объектами жилой недвижимости. Зачастую, проживая в одной квартире, другую жилплощадь собственники сдают в аренду. Следовательно плата в таком случае начисляется лишь на одного человека, в то время, как реально проживающие в квартирах или домах за вывоз накопленного мусора не платят. 

Накануне редакция ИА «Высота 102» провела опрос среди читателей. Принявшие в нем участие в большинстве своем не готовы поддержать предлагаемое нововведение. В частности 89% участников опроса считают справедливым начисление платы за вывоз ТКО, то есть по количеству прописанных на квадратных метрах. Иными словами, жителей региона устраивает ныне действующий способ начисления платы. 

Лишь 11% опрошенных информагентством волгоградцев склоняются к тому, что рассчитывать плату нужно, исходя из количества квадратных метров жилища. 

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