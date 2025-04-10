Общество

До -2 градусов похолодает в ночь на 11 апреля в Волгограде

Общество 10.04.2025 17:47
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10.04.2025 17:47


В Волгограде в ночь с 10 на 11 апреля ожидается похолодание до -2 градусов. Как сообщает ИА «Высота 102», существенных осадков при этом не ожидается. 

Так, по данным Волгоградского ЦГМС, предстоящей ночью температура воздуха опустится до отметок 0…-2 градуса. Днем 11 апреля в город-герое прогнозируется до +11 градусов. 

Нулевая температура ожидается в Волгограде и в ночь на 12 апреля. Однако ниже столбики не опустятся. Днем в субботу скорость западного ветра не будет превышать 10 метров в секунду, воздух прогреется до +14 градусов. 

Согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, в воскресенье, 13 апреля, в городе-герое будет без осадков и до +16 градусов. К слову, и ночью с субботы на воскресенье будет теплее – от +3 до +5 градусов. 

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