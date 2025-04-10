Волгоградцам объяснили появление луж возле колодцев и гидрантов





В разных районах Волгограда в эти дни можно увидеть лужи рядом с водопроводными колодцами или пожарными гидрантами. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях водоснабжения», это не повреждения на сетях, а плановая весенняя промывка водопроводов. Она необходима для очистки труб от отложений во избежание застоя воды.

– Промывка производится через пожарные гидранты. Так как в системе вода находится под давлением, с открытием гидранта под напором она вытекает на поверхность, вымывая из трубы скопившиеся там вещества. Параллельно с этим специалисты Центральной испытательной лаборатории природно-питьевой воды производят отбор проб. Исследуют химические и микробиологические показатели воды. Контроль проводится в соответствии гигиеническими нормативами и требованиями, – пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Плановые промывки сетей водоснабжения в Волгограде проводятся два раза в год – осенью и весной. Это считается оптимальным временем – нет риска замерзания, нет повышенного потребления воды из-за жары, при этом все образовавшиеся лужи быстро высыхают.

Таким образом, специалисты ресурсоснабжающей организации не только выполняют многоступенчатую подготовку воды на очистных сооружениях, но и работают над сохранением ее качества и безопасности вплоть до поступления потребителю.

Фото: «Концессии»