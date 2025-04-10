



10 апреля в Волгограде с визитом находится посол Республики Беларусь в РФ Александр Рогожник. Как сообщает ИА «Высота 102», дипломат посетил несколько местных предприятий, а также встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

- Тысячи жителей Беларуси защищали Сталинград в годы Великой Отечественной войны, участвовали в восстановлении Сталинграда. И у нас с тех пор сложились по-настоящему не просто дружеские, а братские отношения. Мы будем всегда помнить подвиг жителей Беларуси, - подчеркнул глава региона.

Основной темой разговора представителей республики с руководством области стало проведение в Волгограде международного форума «Великое наследие — общее будущее», который должны посетить президенты Владимир Путин, Александр Лукашенко, а также высокопоставленные делегации стран СНГ.

- Одно из серьезных мероприятий, которое пройдет в Волгоградской области в апреле, связано с развитием Союзного государства и межпарламентского сотрудничества. Мы готовимся к нему. Уверен, что вместе мы проведем это мероприятие на самом высоком организационном уровне, - отметил Андрей Бочаров.

Отметим, как ранее сообщала редакция, международный форум состоится уже через несколько недель, в конце апреля. Мероприятие станет одним из центральных в федеральной программе празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Фото: администрация Волгоградской области