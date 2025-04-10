Град в середине апреля удивил волгоградцев: видео





Сегодня, 10 апреля, в Дзержинском районе Волгограда внезапно пошел град. Как сообщает V102.RU со ссылкой на местных жителей, погодное явление можно было наблюдать неподалеку от торгово-развлекательного центра «Парк Хаус».





Небольшие крупинки посыпались на западе Волгограда вперемежку со снегом. Град в середине весны стал для многих горожан большим удивлением.

Также в местных пабликах сообщают, что стихия затронула Кировский района города, а также добралась до Николаевского, Урюпинского и Фроловского районов области.

Напомним, ранее МЧС предупредило жителей региона о резком ухудшении погодных условий. В Волгоградской области в ночь и утром 11 и 12 апреля в отдельных районах ожидаются заморозки до -4 градусов.

Видео: Жесть Волгограда / t.me