Ночные заморозки и +14 °С днем: что будет с погодой в Волгограде к выходным

В Волгограде к выходным столбики термометров плавно поползут вверх. Температура днем уже в пятницу составит +14 °С.

— Завтра, 9 марта, в областном центре сильные осадки маловероятны. Ветер южного направления со скоростью 7-12 м/с. В ночные часы за окном +2...+4 °С, днем +10...+12 °С, — рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградском гидрометцентре. — В пятницу, 10 марта, в ночной период в областной столице без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный 8-13 м/с. Ночью в городе-герое +4...+6 °С, днем воздух прогреется до +12...+14 °С.

Сегодня, 8 марта, в городе на Волге синоптики обещают небольшой дождь. Ветер южного направления 8-13 метров в секунду. Днем в Волгограде температура составит +9...+11 °С.

По данным сервиса Gismeteo, несмотря на резкое потепление на новой неделе, вернутся ночные заморозки до -2 °С, а дневная температура по городу не поднимется выше +10 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»