Общество

Сбер поддерживает начало реставрационных работ в музее-заповеднике «Сталинградская битва»

Общество 07.03.2023 09:39
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07.03.2023 09:39


В Волгоградском музее-заповеднике «Сталинградская битва» началась реставрация панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» и четырёх диорам. Сбер поддержал реализацию проекта по обновлению музея.

Панорама в музее «Сталинградская битва» является одной из самых больших в мире и составляет120 м в длину по окружности, 16 м — в высоту. Площадь холста — около 2 тысяч кв. м, а передний план экспозиции — свыше 1 тысячи кв. м.
При проведении реставрационных работ будут применены AR-технологии дополненной реальности Сбера. Это позволит «оживить» экспонаты, обогатить коллекцию музея, сделав её более интерактивной, а также привлечь дополнительное внимание к историческим событиям нашей страны.

Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
«AR-экскурсии предоставят уникальную возможность прогуляться по музею и получить уникальную информацию, не будучи привязанным к экскурсоводу и группе. Для этого гостям музея нужно всего лишь навести камеру смартфона на экспонаты, после этого на экране появятся дополнительные материалы, которые детально раскроют события тех лет».

Работы по реставрации проводят специалисты студии военных художников имени Грекова. Мастера именно этого творческого объединения более 40 лет назад создали панораму «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», отражающую события 26 января 1943 года на Мамаевом кургане. 
В настоящий момент специалисты очищают живописные полотна, восстанавливают их конструктивные детали. Далее будут проводиться работы по устранению деформаций холста и укреплению красочного слоя живописи панорамы и диорам. Особое внимание уделяется предметным планам пяти экспозиций, которые дополняют художественное полотно и создают эффект объёмного изображения.
 
Иван Крившинко, реставратор студии имени М.Б. Грекова:
«Один из важных этапов реставрации — замена светоотражателя на смотровой площадке панорамы. Он не менялся со времени открытия панорамы, сильно обветшал и уже не выполняет своей функции. Новый светоотражатель создаст правильное равномерное освещение живописного полотна панорамы».

Алексей Дементьев, директор музея-заповедника «Сталинградская битва»:
«Деятельность любого музея определяют две основные составляющие — хранение и популяризация музейных предметов. Своевременная научная реставрация является важнейшей задачей, способствующей их сохранению для будущих поколений. Начавшаяся реставрация панорамы и диорам — знаковое событие, которое войдет в историю музея».

Реставрацию в музее-заповеднике «Сталинградская битва» планируется завершить к 9 мая 2023 года.

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