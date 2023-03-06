В Волгограде 5-летний мальчик пострадал при падении из окна





Пятилетний мальчик получил травмы при падении из окна жилого дома в Волгограде.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, ребенок днем 5 марта выпал из окна 2 этажа дома по улице Славская Советского района, облокотившись на москитную сетку.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту происшествия, - сообщили в главке.

На данный момент установлено, что в момент происшествия мальчик находился в квартире вместе с 21-летней мамой.



