Общество

Волгоградцы в феврале называли новорожденных Забавой, Матильдой, Роберто и Леоном

Общество 05.03.2023 13:28
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05.03.2023 13:28



Волгоградцы продолжают проявлять фантазию и креативно подходить к выбору  имен для новорожденных. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные комитета юстиции Волгоградской области, так, в феврале зарегистрированы младенцы с такими редкими именами, как Арамис, Виджай,Еммануил, Имильян, Кристал, Леон, Лорс, Роберто, Савва, Серафим и Ставр.

Девочек называли Азиза-Шурой, Алексией, Венерой, Верославой, Забавой, Матильдой, Мэри, Николеттой, Севиль, Сюзанной, Христиной, Эмили, Ясенией.

При этом самыми популярными именами в феврале стали  Александр, Михаил, Артём, Иван, Матвей, Марк,  София, Василиса, Анна, Мария, Варвара и Алиса.



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