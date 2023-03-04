Полиция в ТРК Волгограда и Волжского проверяет места сбора подростков





Сегодня, 4 марта, у торговых центров «Волгамолл» в Волжском и «Парк Хаус» в Волгограде выстроились полицейские автомобили, а сотрудники правоохранительных органов проверяют подростков. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщают в местных Telegram-каналах.

Предупреждения о некой сходке представителей ЧВК «Редан», с указанием возможных мест и времени, появились в родительских чатах. Взрослых призывают обратить внимание на своих чад, как они одеты, с кем и где гуляют.

Напомним, что полиция проверят подростков уже несколько дней. Аналогичные мероприятия ранее проходили у ТРК «Мармелад» в Дзержинском районе Волгограда и ТРК «Европа Сити Молл» в Центральном районе.

Как ранее сообщало информагентство, ожидаемых столкновений так называемых офников и реданов, к счастью, не произошло.

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