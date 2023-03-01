Хроники неудавшейся стычки: в Волгограде полиция разогнала сходку офников и приспешников «Редан»

У ТРК «Мармелад» в Дзержинском районе Волгограда в первый день весны по периметру выстроились полицейские автомобили. У входов в торговый комплекс собрались толпы подростков — в соцсетях анонсировались столкновения между представителями двух противоборствующих групп молодежи, названия которых с первого раза вряд ли запомнит или выговорит рядовой волгоградец.









В холодный мартовский день толпы прохожих с удивлением наблюдали, как в оперативные автомобили с включенными проблесковыми маячками сотрудники МВД вежливо провожали молодых парней спортивного телосложения. Впрочем, не удалось избежать общения с полицейскими и двум девушкам в черной одежде. Уточняется, что часть несовершеннолетних с комфортом на автобусе отправили в отдел полиции. В общей сложности, в «Мармеладе» сегодня задержали около двадцати человек.

Известно, что на одном из этажей ТРК молодые люди, в основном в возрасте до 18-ти лет, планировали беспорядки. Однако большинство школьников на вопрос корреспондентов «Высоты 102» о цели их нахождения в будний день на территории «Мармелада» сообщали, что «просто пришли посидеть в кафе или в кино».









Впрочем, полиция действовала не только снаружи торгового центра, но и внутри. Толпы подростков ходили друг за другом, оглядываясь на окружающих, однако кроме улыбок и недоуменных взглядов посетители ТРК больше так ничего и не увидели.

Продавцы отмечали, что «сегодня подростков было столько же, как и в любой другой день». На фоне спортивных ребят терялись интеллигентного вида юноши в черной одежде, но ситуацию спасали худенькие девочки с пирсингом в носу и красными волосами. Лишь у одной были клетчатые штаны, которые так любят носить представители ЧВК «Редан», однако с виду школьница явно не тянула на злостную фанатку и нарушительницу порядка. Кофты с изображениями пауков и цифрой «четыре», которые также в фаворе у участников группировки, журналисты информагентства так и не заметили.









Происходящее напоминало одну и ту же повторяющуюся сцену. К группе из пяти-семи подростков подходил полицейский и, как отец родной, просил больше так не делать пройти для выяснения личности. Затем все происходило по новой. Молодые кавказцы до последнего пытались держать лицо, и даже по своей неопытности угрожали фотокорреспонденту ИА «Высота 102», однако вскоре и за ними захлопывались двери полицейских уазиков.









Большинство подростков почти искренне не понимали, за что их задерживали. По словам школьников, в назначенный день и час они «пришли потусить с друзьями». В доказательство молодые люди демонстрировали розовые наушники и банки с «энергетиками». В конце концов, все сошло на «нет». Полицейские машины постепенно исчезли, словно их и не было, возбужденные сегодняшними событиями подростки после разгоряченных споров у ТРК стали расходиться по домам, а посетители опять спешили за покупками. «Пластмассовый мир победил», как говорил один поэт и, может быть, это к лучшему.





























Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»