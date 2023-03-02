В Волгограде уже второй день полиция ищет среди посетителей торговых центров представителей неформальных молодежных движений, которые пытаются выяснить, кто из них больше «тру». В соцсетях накануне появились сообщения о возможных беспорядках в одном из торговых комплексов – 2 марта представители так называемых офников и ЧВК «Редан» должны были схлестнуться в ТРК «Европа Сити Молл». Однако, сообщает ИА «Высота 102», запланированную сходку по факту проигнорировали обе стороны.









Напомним, что днем ранее толпы несовершеннолетних подростков барражировали около крупного комплекса «Мармелад» в Дзержинском районе. В общей сложности, полицейскими 1 марта были задержаны около 20 человек. Сегодня, по всей видимости, в ГУ МВД готовились к подобному сценарию.

Как сообщают корреспонденты «Высоты 102», уже примерно к полудню внутри и снаружи «Европы Сити Молл» были замечены полицейские. Открытые настежь до этого боковые входы оказались закрытыми наглухо. В вестибюле у досмотровых рамок вместе с чоповцами стояли сотрудники МВД. У подростков просили показать документы и спрашивали о целях визита в ТРК.









Вскоре одного из молодых парней в спортивном сотрудники МВД вывели на улицу. На вопрос корреспондента ИА «Высота 102» о причине задержания юноша ответил, что «просто покурил». Как только оперативная машина с задержанным отъехала от центрального входа торгового центра, на улицу вышла группа подростков.









— Мы ни в каких группировках не состоим. Штаны эти в клетку уже год носим. Аниме здесь ни при чем, а ЧВК «Редан» это все московская история. Вроде там были столкновения какие-то. Честно, мы за этим не следим. Просто пришли в кино, а тут к нам начали приставать два каких-то парня, один рыжий, другой в красной куртке. Пытались зажать в лифте, ничего не объясняя. Они не оскорбляли, ничего такого, просто пытались оттеснить в лифт. Мы от них убежали, а на входе их остановила полиция. Больше мы ничего не видели, — рассказала одна из школьниц. — Сейчас немного постоим и пойдем греться. Похоже, билеты в кино пропадут.

Добавим, что на первом этаже входящих в ТРК молодых людей встречали женщины в гражданской одежде. Как позже объяснил один из парней, это были сотрудницы ПДН.

— Они спрашивали у нас наши фамилии и где мы учимся. Интересовались, почему мы здесь одни без взрослых, что собираемся делать, — рассказал парень небольшого роста в зеленой куртке.

Торговый центр, тем временем, продолжал работать в обычном режиме. Казалось, что люди, пришедшие сюда за покупками, никак не реагировали на происходящее. На самом деле молодежи было действительно меньше, чем накануне в ТРК «Мармелад». Видимо, перспектива бесплатно покататься с полицейскими на одной машине больше не вызывала такого восторга, как вчера.

Журналисту «Высоты 102» удалось пообщаться с другом задержанного парня. Молодой человек немного рассказал о вероятном противоборстве между офниками и представителями ЧВК «Редан».

— Мы не офники, нет, все это туфта. Называем себя правильными пацанами. «Редан» — враги. Они носят с собой ножи и выискивают наших, чтобы порезать. Поэтому мы за ними следим и наказываем. Такой случай был в Волгограде. Не слышали разве? Они же занимаются какой-то ерундой. Волосы длинные отращивают, ходят в этих штанишках коротких. Бред. Правильные пацаны — спортсмены в основном. Лично я боксом занимаюсь. За свое мы будем стоять, мы здравые, — рассказал совсем не бледный юноша с горящими глазами и потерялся среди машин на большой парковке «Европы Сити Молл».









Время шло, но ничего сверхординарного не происходило. Видно, что правоохранители рассчитывали на большее. Полицейские вежливо попросили сесть в оперативную машину еще нескольких человек. Рядом на происходящее безразлично взирали два парня в «бомберах» и подвернутых джинсах. Подвороты открывали всем любопытствующим массивные ботинки. Однако сегодняшней истории добавил «перца» неожиданный спринт кавказца. Молодой человек спортивного телосложения в черной одежде тщетно пытался убежать от реальности и себя.

— Его вывели из торцевого входа, на котором висел листок бумаги с надписью «Проход закрыт». Сначала он спокойно шел рядом с двумя полицейскими, а потом резко побежал в сторону ЦПКиО. Сотрудники бросились вдогонку. Его поймали буквально за пару минут, хотя на вид он выглядел спортивным, да и стартанул будь здоров, — рассказал один из водителей на парковке за ТРК, ставший невольным очевидцем происшествия.





Запыхавшегося молодого человека усадили на скамейку в парке недалеко от входной группы. После недолгого разговора неудавшегося спринтера препроводили в УАЗ. Юноша был настолько обескуражен, что так и не смог объяснить, почему он побежал, и за что его задержали.

Вторая по счету «битва» между участниками ЧВК «Редан» и офниками вновь закончилась ничем. Лишь оставшиеся у ТРК сотрудники ГАИ и ППС своим присутствием напоминали о том, что сегодня что-то происходило или могло произойти, но так и не произошло.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»