Интервью с Юрием Седовым: задайте вопрос заместителю губернатора

В пятницу, 3 марта, корреспонденты ИА «Высота 102» встретятся с заместителем губернатора Волгоградской области Юрием Седовым. В ходе интервью мы готовы озвучить вопросы читателей.

Напомним, что Юрий Седов на посту заместителя губернатора курирует строительную отрасль в регионе. Ранее возглавлял комитет строительства Волгоградской области, а еще ранее – инспекцию строительного надзора и ГКУ «Управление капитального строительства».

О чем хотели бы спросить? Пишите в комментариях.

Вопросы принимаются до 9.00 3 марта.