В Волгограде из трущоб в новостройки переедут 106 семей





Стали известны результаты первых в этом году аукционов по предоставлению новых квартир жителям Волгограда для переселения из аварийного жилья. Как сообщили в мэрии, в ближайшее время жильем в новостройках будут обеспечены 106 семей.

- Застройщик в рамках муниципального контракта обязуется передать 33 однокомнатные, 59 двухкомнатных и 14 трехкомнатных квартир по мере ввода домов в эксплуатацию. Площадь недвижимости составляет от 28 до 74 квадратных метров, - уточнили в мэрии.

Квартиры расположены в новостройках развивающегося ЖК в Кировском районе. В них должны быть установлены кухонные плиты и сантехника, а также выполнена чистовая отделка.

Конкурсные процедуры для приобретения еще 56 квартир продолжаются.

Жилье предназначено для волгоградцев, переселение которых из аварийного фонда будет проводиться в 2023-2024 годах. Поставщики еще порядка 900 жилых помещений для переселения горожан уже определены по итогам предыдущих аукционов.

Пересечение граждан производится в рамках региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». В общей сложности в ходе реализации программы из аварийных домов переселено свыше 4300 человек. Всего в рамках выполнения национального проекта до сентября 2025 года из 253 аварийных домов будут переселены порядка 10 тысяч человек.



