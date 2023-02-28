ЕвроХим-ВолгаКалий и ВолгГТУ заключили соглашение о развитии сотрудничества в области образования и науки
Общество 28.02.2023 11:08
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28.02.2023 11:08
Документ, еще более укрепляющий партнерство ведущего технического вуза и одного из самых передовых предприятий региона, подписали ректор Волгоградского государственного технического университета Александр Навроцкий и начальник Управления по работе с персоналом ЕвроХим-ВолгаКалия Иван Коляда на площадке Гремячинского горно-обогатительного комбината.
Во время предварительной экскурсии гости в сопровождении руководителей компании осмотрели объекты поверхностного комплекса комбината, познакомились с важнейшими производственными процессами. Представители вуза высоко оценили богатый практический опыт, наработанный коллективом ЕвроХим-ВолгаКалия, уровень технической и технологической оснащенности предприятия.
Эти достижения предприятия могут стать основой научных разработок, которые университет будет проводить на площадке Гремячинского ГОКа. Кроме того, вуз заинтересован в организации практик и стажировок на промплощадке ГОКа, в привлечении к образовательному процессу руководителей и специалистов предприятия, имеющих опыт практической работы по профилю обучения.
В свою очередь на базе ВолгГТУ будут проходить подготовка будущих специалистов,в том числе по целевому приему, переподготовка и послевузовское образование сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия. Образовательная программа будет учитывать особые требования и специфику будущей профессиональной деятельности работников комбината.
Соглашением предусматривается содействие трудоустройству квалифицированных выпускников университета, лучшим образом проявивших себя во время прохождения практики на предприятии.
Взаимодействие вуза и компании создаст дополнительные перспективы развития региональной экономики, станет важным показателем качества и надежности учебного заведения, критерием конкурентоспособности предприятия.
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