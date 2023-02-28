Прокуратура Кировского района Волгограда обратилась в суд с требованием запретить деятельность частного пансионата для престарелых и инвалидов. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, также материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о привлечении предпринимателя к уголовной ответственности за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Поводом для этого стали результаты проведенной проверки пансионата, в ходе которой были выявлены грубые нарушения требований жилищного, земельного, противопожарного и санитарно- эпидемиологического законодательства.

– Пансионат размещается в жилом доме, не соответствующим требованиям законодательства о пожарной безопасности для организации массового пребывания граждан. В частности, здание не оборудовано системами оповещения о пожаре с учетом индивидуальных особенностей постояльцев, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем кондиционирования воздуха, на путях эвакуации допущено хранение горючих материалов, отсутствует необходимое количество эвакуационных выходов и т.д., – пояснила Оксана Черединина.

Также в заведении не нашлись приборы для обеззараживания воздуха, устройства для транспортировки постояльцев с ограниченными возможностями по территории, в том числе на второй этаж, не был обеспечен доступ проживающих к питьевой воде. Серьезные нарекания вызвало качество еды, которой кормили пожилых людей. При этом на момент прокурорской проверки в частном пансионате находились 20 человек в возрасте от 70 до 85 лет.

Добавим, что всего районная прокуратура провела проверки четырех организаций, оказывающих подобные услуги. В остальных трех учреждениях выявлены отдельные нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. По итогам проверки в адрес руководства организаций внесены представления об устранении выявленных нарушений. Также инициировано привлечение руководителей к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Как стало известно ИА «Высота 102», кошмарные условия содержания стариков были выявлены в пансионате, расположенном на улице Седова, под названием «Долгих лет». В открытых источниках сообщается, что владельцем заведения является индивидуальный предприниматель Дмитрий Владимирович Сиятский. В качестве предпринимателя волгоградец был зарегистрирован налоговой в 2022 году.

Фото с сайта pansionat34.ru