К ремонту дорог в Волгограде и области приступят при стабильных +5 градусах





Ремонт дорог в Волгоградской области стартует в ближайшее время при условии, если температура воздуха установится на отметке не ниже +5 градусов. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», объявили сегодня, 27 февраля, на оперативном совещании с участием губернатора Андрей Бочарова.

– В 2023 году в Волгоградской области предстоит выполнить большой объем на автодорожной сети. Порядка 600 км автодорог будут охвачены разноплановыми видами работ, — напомнил глава региона. — В настоящее время уже обеспечена практически 100%-я контрактация всех дорожных объектов текущего года. Продолжается проектирование объектов 2024-2025 годов.

Особое внимание, по словам Бочарова, в новом сезоне будет уделено опережающему развитию транспортного коридора Север-Юг с задачей обеспечения беспрепятственного движения транспортных потоков, грузов в регионы России, страны Волго-Каспийского бассейна и Закавказья.

По итогам совещания губернатор Волгоградской области поручил: