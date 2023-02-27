К ремонту дорог в Волгограде и области приступят при стабильных +5 градусах

Ремонт дорог в Волгоградской области стартует в ближайшее время при условии, если температура воздуха установится на отметке не ниже +5 градусов. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», объявили сегодня, 27 февраля, на оперативном совещании с участием губернатора Андрей Бочарова.
– В 2023 году в Волгоградской области предстоит выполнить большой объем на автодорожной сети. Порядка 600 км автодорог будут охвачены разноплановыми видами работ, — напомнил глава региона. — В настоящее время уже обеспечена практически 100%-я контрактация всех дорожных объектов текущего года. Продолжается проектирование объектов 2024-2025 годов.
Особое внимание, по словам Бочарова, в новом сезоне будет уделено опережающему развитию транспортного коридора Север-Юг с задачей обеспечения беспрепятственного движения транспортных потоков, грузов в регионы России, страны Волго-Каспийского бассейна и Закавказья.
По итогам совещания губернатор Волгоградской области поручил:
- продолжить подготовку к строительству, реконструкции, ремонту запланированных на 2023 год дорожных объектов и в полном объеме приступить к дорожным работам при установлении нормативного температурного режима;
- держать на отдельном контроле работы на вводных дорожных объектах текущего 2023 года;
- разработать план приведения в порядок дорожных объектов, на которых после осенне-зимнего периода выявлены дефекты, в том числе для объектов, находящихся на гарантии;
- завершить проектирование дорожных объектов, работы на которых планируется проводить в 2024 году, и продолжить проектирование дорожных объектов, запланированных к строительству, реконструкции и ремонту в последующие годы.