Сильный ветер и температурные качели обещают в Волгоградской области





В Волгоградской области синоптики прогнозируют порывистый ветер и колебание температур от плюса к минусу в ближайшие дни.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26-27 февраля в Волгоградской и Ростовской областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

В Волгоградской области и 28 февраля на севере Ростовской области температура ночью опустится до -5°, днем поднимется до + 8...+13°, местами до + 16°.



