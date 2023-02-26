Сильный ветер и температурные качели обещают в Волгоградской области

Общество 26.02.2023 12:39
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26.02.2023 12:39
В Волгоградской области синоптики прогнозируют порывистый ветер и колебание температур от плюса к минусу в ближайшие дни.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26-27 февраля в Волгоградской и Ростовской областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.
В Волгоградской области и 28 февраля на севере Ростовской области температура ночью опустится до -5°, днем поднимется до + 8...+13°, местами до + 16°.
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