Волгоградцы 26 февраля смогут увидеть яркие Плеяды в космосе

Общество 25.02.2023 20:20
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25.02.2023 20:20
Звездное скопление Плеяды смогут увидеть волгоградцы в небе 26 февраля. Как сообщили в Волгоградском планетарии, в этот день в 17:42 по московскому времени Луна приблизится к звездному скоплению Плеяды, которые будут сиять со звездной величиной 1,2 на расстоянии 2,2° от Луны, освещенной на 37%.
Наблюдать яркое звездное скопление удобнее всего будет в бинокль.
- Шесть ярчайших звезд скопления будут видны даже невооруженным глазом. Ищите Луну и Плеяды в созвездии Тельца, - советуют сотрудники планетария.
Плеяды - это рассеянное звездное скопление в созвездии Тельца, примерно в 400 световых годах от Солнца. Это скопление — одно из ближайших к Земле и одно из наиболее заметных невооруженным глазом скопление звезд.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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