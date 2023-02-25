Волгоградцы 26 февраля смогут увидеть яркие Плеяды в космосе









Звездное скопление Плеяды смогут увидеть волгоградцы в небе 26 февраля. Как сообщили в Волгоградском планетарии, в этот день в 17:42 по московскому времени Луна приблизится к звездному скоплению Плеяды, которые будут сиять со звездной величиной 1,2 на расстоянии 2,2° от Луны, освещенной на 37%.

Наблюдать яркое звездное скопление удобнее всего будет в бинокль.

- Шесть ярчайших звезд скопления будут видны даже невооруженным глазом. Ищите Луну и Плеяды в созвездии Тельца, - советуют сотрудники планетария.

Плеяды - это рассеянное звездное скопление в созвездии Тельца, примерно в 400 световых годах от Солнца. Это скопление — одно из ближайших к Земле и одно из наиболее заметных невооруженным глазом скопление звезд.

Фото из архива ИА «Высота 102»