Секретные данные и ограничения для электросамокатов: какие законы вступают в силу в марте

В России в марте грядут законодательные нововведения, затрагивающие сферу охраны труда, обращения с персональными данными сотрудников и маркировки товаров. Рассказываем, какие еще новеллы предстоит ощутить на себе всем россиянам, в том числе и жителям Волгоградской области с 1 марта 2023 года.

Персональные данные

С марта электронные акты об уничтожении персональных данных сотрудников приравниваются к документам на бумажном носителе. Их необходимо хранить три года вместе с выгрузкой из журнала регистрации событий. В лог-файле должны обязательно указываться сведения об ответственном лице; ФИО, кому принадлежат удаляемые персданные; перечень уничтожаемых данных; причины и дата уничтожения.

Приказ Роскомнадзора от 28 октября 2022 года № 179 вступит в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2029 года.

Маркировка товаров

С 1 марта 2023 года вводится маркировка велосипедов и велосипедных рам. Также с началом первого месяца весны сведения о розничной продаже упакованной воды необходимо передавать в систему маркировки. С 1 марта в обязательном порядке регистрируются никотинсодержащие жидкости и электронные системы доставки никотина в системе маркировки.

До 31 марта 2023 года продлится перемаркировка остатков обуви. Старые коды перестанут восприниматься системой с 1 апреля. Попытка продажи неперемаркированной обвуи грозит продавцу внушительными штрафами: для юрлиц от 50 до 300 тысяч рублей.

Охрана труда

С 1 марта в сфере охраны труда грядут очередные изменения. Они коснутся правил регистрации результатов обучения сотрудников. С весны работодатели, обучающие работников по вопросам охраны труда, будут вносить об этом сведения не только в личный кабинет Минтруда РФ, но и в три реестра.

Сельхозземли от государства

С 1 марта граждане и КФХ смогут заключать договоры аренды участка земли сельхозназначения, который находится в государственной или муниципальной собственности сроком на 5 лет без проведения торгов.

Данные из ЕГРН

С 1 марта вступает в силу закон, запрещающий включать в выписку из ЕГРН данные о правообладателе. Документом вносятся изменения сразу в несколько законов — о персданных, о государственной регистрации недвижимости и нотариате. Росреестр с начала весны перестанет публиковать сведения о собственниках в выписке из ЕГРН по заказу третьих лиц. Данные будут предоставляться только при согласии субъекта-правообладателя.

Средства индивидуальной мобильности внесут в ПДД

С 1 марта в ПДД включат так называемые средства индивидуальной мобильности. К ним приравниваются электросамокаты, гироскутеры и моноколеса, а также сегвеи и электроскейтборды.

Проверка водителей на алкоголь

С 1 марта вступит в силу новый порядок проверки автолюбителей на состояние алкогольного опьянения. Освидетельствование станут проводить лишь в присутствии двух понятых или же, при их отсутствии, под видеозапись.

Фото: архив ИА «Высота 102»