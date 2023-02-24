В Камышине Волгоградской области сегодня, 24 февраля, в годовщину начала спецоперации по защите Донбасса открыли мемориал в память о погибших в зоне СВО солдатах и офицерах, сообщает ИА «Высота 102».

— Сегодня на этом месте мы открываем памятный знак камышанам погибшим в ходе специальной военной операции, — сообщил собравшимся родным и близким погибших земляков глава Камышина Станислав Зинченко. — Вечная слава погибшим. Победа будет за нами!





Мемориал представляет собой две гранитные стелы с высеченными на них именами и званиями бойцов, отдавших свои жизни на поле боя. Памятный знак освятил старший священник Никольского кафедрального собора протоиерей Николай Караичев, отметивший, что «церковь всегда в своих прошениях молится как за живых, так и за усопших воинов». Мероприятие завершилось минутой молчания, торжественными оружейными залпами и церемонией возложения цветов к мемориалу погибшим героям.

Фото: администрация Камышина