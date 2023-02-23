Выстроились в ряд: редкое явление запечатлели в небе в Волгоградской области









Интересное астрономическое явление попало в кадр жительницы Котово. Юпитер, Луна и Венера выстроились в ряд на близком расстоянии друг от друга. Сияющие светила жители региона могли увидеть только при ясной погоде.





Астрономическое явление, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария, в России можно было наблюдать с 22 по 23 февраля.





- Серп растущей Луны окажется между двумя яркими планетами — Юпитером и Венерой. Все три объекта будут расположены очень близко друг к другу, в круге диаметром 7–8 градусов. Такие сближения небесных тел называются соединениями, - поясняли в планетарии.





Наблюдать сближение ярких Юпитера и Венеры можно будет ещё некоторое время. 2 марта они приблизятся на минимальное расстояние и окажутся в полуградусе друг от друга.