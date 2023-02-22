Общество

«Это смертоубийство!»: гололед сковал тротуары Волгограда и Волжского

Общество 22.02.2023 08:01
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22.02.2023 08:01



В результате резких колебаний температуры  – вчерашнего снега, дождя и сегодняшнего небольшого минуса - тротуары в Волгограде и в Волжском сковал лед. Жители, сообщает ИА «Высота 102», жалуются, что не видели с утра дворников, которые должны обрабатывать дорожки около подъездов. не лучше ситуация и на дорожках общего пользования. 

- Тротуар вдоль улицы Горького сегодня утром – это каток, по которому можно только скользить, но никак не идти, - рассказала жительница Волжского Надежда.

Особенно опасны места, где пешеходные пространства выложены плиткой. Так, напротив «Волгоград Арены» зона отдыха около фонтана превратилась в ледяную горку. 

- Нет даже следов обработки плитки, это же смертоубийство! Попробуйте скатиться с нее без травм! – негодуют волгоградцы.

Правда, почти на всех остановках общественного транспорта песок разбросан. Это – едва ли не единственные островки безопасности на утро 22 февраля для пешеходов. 

Между тем, в инспекции госжилнадзора Волгоградской области напомнили, что уборка придомовых территорий должна проводиться в следующей последовательности: вначале убирать, а в случае гололеда  - посыпать песком тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые территории.

Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены на тротуарах с высокой проходимостью не позднее 6 ч с момента окончания снегопада, а на остальных территориях - не позднее 12 ч.

Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов должен убираться полностью под скребок.

Время проведения обработки покрытий пескосоляной смесью первоочередных территорий не должно превышать 1,5 ч, а срок окончания всех работ - 3 ч.

Удаление наледей и сосулек - по мере необходимости.

Мягкие кровли от снега не очищают, за исключением:
- желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком;
- снежных навесов на всех видах кровель, снежных навесов и наледи с балконов и козырьков.

Невыполнение вышеуказанных работ является нарушением, как правил содержания общего имущества многоквартирного дома, так и лицензионных требований по управлению многоквартирными домами, за совершение которых предусмотрена административная ответственность, напомнили в ведомстве.

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