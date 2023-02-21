Волгоградские электрички и пригородные поезда в Волгоградской области 23 и 24 февраля будут ходить по расписанию выходного дня. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в отделении Приволжской железной дороги.
Общество 21.02.2023 15:35
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21.02.2023 15:35
Кроме того, с 23 по 25 февраля в регионе изменится график движения поездов, следующих по семи маршрутам.
Так, 22 и 23 февраля не будут ходить поезда по маршруту Волгоград -1 – Кривомузгинский и обратно. Назначены на 22 февраля и отменены на 24 февраля поезда по маршруту Волгоград-1 – Ложки и обратно.
Также внесены изменения в движение пригородных поездов, курсирующих по маршрутам:
- Арчеда – Алексиково (назначены на 22 февраля и отменены на 24 февраля);
- Волгоград-1 – Качалино – Петров Вал (назначены на 22 февраля и отменены на 24 февраля);
- Алексиково – Урюпино и обратно (назначены на 23 февраля и отменены на 25 февраля);
- Алексиково – Арчеда (назначены на 23 февраля и отменены на 25 февраля);
- Петров Вал – Качалино – Волгоград-1 (назначены на 23 февраля и отменены на 25 февраля).
Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.
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