

Волгоградские электрички и пригородные поезда в Волгоградской области 23 и 24 февраля будут ходить по расписанию выходного дня. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в отделении Приволжской железной дороги.

Кроме того, с 23 по 25 февраля в регионе изменится график движения поездов, следующих по семи маршрутам.

Так, 22 и 23 февраля не будут ходить поезда по маршруту Волгоград -1 – Кривомузгинский и обратно. Назначены на 22 февраля и отменены на 24 февраля поезда по маршруту Волгоград-1 – Ложки и обратно.

Также внесены изменения в движение пригородных поездов, курсирующих по маршрутам:

- Арчеда – Алексиково (назначены на 22 февраля и отменены на 24 февраля);

- Волгоград-1 – Качалино – Петров Вал (назначены на 22 февраля и отменены на 24 февраля);

- Алексиково – Урюпино и обратно (назначены на 23 февраля и отменены на 25 февраля);

- Алексиково – Арчеда (назначены на 23 февраля и отменены на 25 февраля);

- Петров Вал – Качалино – Волгоград-1 (назначены на 23 февраля и отменены на 25 февраля).

Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.



