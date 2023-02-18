В Волгоградской области наладят выпуск саперных лопат для нужд СВО

В Камышинском районе Волгоградской области займутся выпуском саперных лопат для нужд спецоперации по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», производство уже запущено.

— На одном из предприятий, которое является крупнейшим производителем профессионального инструмента в России, приступили к выпуску лопат малых саперных для нужд СВО, — рассказали информагентству в администрации Камышина.

Уточняется, что такая лопата должна быть у каждого рядового или сержанта. Выпуском инженерного вооружения будет заниматься ООО «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента».

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что волгоградские филологи, педагоги и врачи шьют для бойцов СВО, а участница одесского сопротивления организовала в Волгограде производство окопных свечей.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»