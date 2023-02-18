Путин подписал закон о поддержке вдов участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в ранее действующую ст. 21 ФЗ «О ветеранах». Как сообщает ИА «Высота 102», теперь вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий будут получать соцподдержку независимо от состава семьи, в которой они живут.

Ранее проект ФЗ о мерах социальной поддержки вдов ветеранов боевых действий поддержали депутаты Волгоградской областной думы. Сам законопроект в ГД РФ внесли спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампредседателя СФ Андрей Турчак, зампредседателя СФ Николай Журавлев и другие депутаты нижней палаты российского парламента.

В пояснительной записке к новелле было отмечено, что принятые изменения повысят уровень социальной защищенности супруги или супруга погибшего или умершего ветерана боевых действий, в случае, если они не вступили в повторный брак. К мерам поддержки относятся, в частности, ежемесячная денежная выплата, 50-процентная компенсация расходов на оплату ЖКХ и преимущественное обеспечение путевками в санаторий.

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»