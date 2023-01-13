







Проект федерального закона о мерах соцподдержки вдов ветеранов боевых действий поддержали депутаты Волгоградской облдумы. Предварительно он был рассмотрен и одобрен профильным комитетом. Как сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте, законопроект в Госдуме внесли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, первый заместитель председателя СФ Андрей Турчак, заместитель председателя СФ Николай Журавлев, другие депутаты Государственной думы.





Документ предусматривает внесение корректировок в федеральный закон «О ветеранах». В частности, для вдов (вдовцов) ветеранов боевых действий предлагается исключить действующее сейчас условие одинокого или совместного проживания с детьми и предусмотреть право на получение мер социальной поддержки, независимо от состава членов семьи и совместного проживания.





Как отмечается в пояснительной записке, это позволит повысить уровень социальной защищенности супруги или супруга погибшего или умершего ветерана боевых действий, в случае, если они не вступили во второй брак.





Такое решение предложено с учетом внесенных в марте прошлого года поправок в закон «О ветеранах», согласно которым к ветеранам боевых действий относятся военнослужащие, выполнявшие задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик.







