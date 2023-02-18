Общество

Мокрый снег и робкий «плюс»: какая погода ждет волгоградцев на новой неделе

Общество 18.02.2023 08:00
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18.02.2023 08:00


Новая рабочая неделя помимо череды длинных выходных принесет с собой надежду на скорое тепло. С понедельника в Волгоградской области дневные температуры покажут плюсовые значения. 

— В понедельник, 20 февраля, в регионе установится облачная с прояснениями погода. В ночные часы осадки маловероятны, днем в отдельных районах пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, — рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградском гидрометцентре. —  Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется  туман. На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западного направления 7-12 м/с, днем порывы составят до 9-14 м/с. Ночью по области -1...-6 °С, после обеда воздух прогреется до -2...+3 °С.

В Волгограде первый рабочий день начнется с небольших осадков в виде мокрого снега. Ветер юго-западный со скоростью до 9-14 м/с. Ночью за окном -3...-5 °С, днем 0...+2 °С.

По данным сервиса Gismeteo, с 20 по 26 февраля в Волгограде будут фиксироваться резкие температурные перепады. С понедельника по среду в городе на Волге дневная температура в среднем составит 0...-3 °С. В эти дни будет облачно и пойдет снег. Скорость ветра составит 8-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут  -7...-9 °С. 

Четверг, по прогнозам Gismeteo, станет самым холодным днем недели — 23 февраля ночная температура упадет до -16 °С, днем будет до -9 °С. Холодной будет и пятница. В дневные часы 24 февраля -4 °С, в ночной период -13 °С. Однако уже в субботу в дневной период в областной столице прогнозируют около ноля, а в воскресенье воздух прогреется до +2 °С. Ночные температуры составят соответственно -7 °С и -4 °С. С четверга по воскресенье осадков не ожидается. Прогнозируется ветер со скоростью 7-11 м/с. 

Сегодня в городе-герое днем пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Возможно налипание снега на проводах ЛЭП и ветках деревьев. Ветер юго-западного направления с порывами до 15-18 м/с. Днем температура 0...+2 °С. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»   

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