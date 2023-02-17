«Победа» с 1 июня начнет выполнять рейсы из Волгограда в Анталью

«Победа» 17 февраля объявила о новом направлении из Волгограда. По информации пресс-службы авиакомпании, дважды в неделю с 1 июня будут выполняться рейсы в Анталью.

– Рейсы Волгограда будут выполняться два раза в неделю, – говорится в сообщении. – Продажа билетов открыта с сегодняшнего дня.

Напомним, что с 8 марта «Победа» запускает прямые регулярные рейсы из Волгограда в Стамбул. Вылеты в портовый город будут осуществлять также дважды в неделю – по средам и субботам. Время в пути в одном направлении составит 3 часа 50 минут.