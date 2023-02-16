Общество

Интервью с Василием Ивановым: задайте вопрос заместителю губернатора

Общество 16.02.2023 11:20
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16.02.2023 11:20


Корреспонденты ИА «Высота 102» сегодня,16 февраля, в ходе интервью с заместителем губернатора Волгоградской области Василием Ивановым смогут озвучить вопросы читателей.  

Напомним, что  Василий Иванов курирует в администрации Волгоградской области блок Агропромышленного комплекса.  В целом же за сельское хозяйство в регионе Иванов отвечает давно. Ранее он был министром сельского хозяйства Волгоградской области, а в 2015 году назначен в новой структуре администрации председателем комитета сельского хозяйства, после чего стал отвечать за АПК региона в статусе заместителя губернатора Волгоградской области.

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