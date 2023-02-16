Артиллерийский салют прогремит в Волгограде 23 февраля

23 февраля, в честь Дня защитника Отечества, в Волгограде организуют грандиозный салют. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, мероприятие состоится в том же месте и в то же время, что и 2 февраля – на нижней террасе набережной в 21.00.

– Салют будет сопровождаться музыкой, а для создания неповторимого эффекта используют 200 пусковых установок как высотного, так и мелкого калибра, – сообщили информагентству военные.

Такое же количество орудий, напомним, было задействовано и в день празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве.