32-летний контрактник из Фролово Виктор Плахотин погиб на СВО

Общество 12.02.2023 13:48
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12.02.2023 13:48
Житель Волгоградской области Виктор Плахотин погиб на СВО. Сообщение о гибели земляка опубликовал местный паблик OFFICIALFROLOVO, передает ИА "Высота 102". Виктору было 32 года. Он служил в армии по контракту.
- У него осталась жена, уже вдова и маленькая дочка, - рассказали земляки.
- Он мой очень хороший друг. Он был замечательным человеком, всегда мог помочь, всегда поговорить и что-то подсказать. - Мы его очень любили. И всегда будем помнить о нём, - делятся те, кто знал Виктора.
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