32-летний контрактник из Фролово Виктор Плахотин погиб на СВО









Житель Волгоградской области Виктор Плахотин погиб на СВО. Сообщение о гибели земляка опубликовал местный паблик OFFICIALFROLOVO, передает ИА "Высота 102". Виктору было 32 года. Он служил в армии по контракту.





- У него осталась жена, уже вдова и маленькая дочка, - рассказали земляки.





- Он мой очень хороший друг. Он был замечательным человеком, всегда мог помочь, всегда поговорить и что-то подсказать. - Мы его очень любили. И всегда будем помнить о нём, - делятся те, кто знал Виктора.