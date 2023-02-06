В Волгограде космические суммы в платежках за отопление объяснили морозами

Волгоградцы, получившие платежки за отопление за первый месяц 2023 года, продолжают жаловаться в редакцию ИА «Высота 102» на суммы, которые считают неподъемными для своего бюджета. При этом чиновники объясняют цифры в платежках крепкими морозами в январе.

Звонки в редакцию информагентства поступают из разных районов города. Так, Ольга Николаевна, проживающая в доме №9 по ул. Триумфальная, сообщила, что плата за отопление в январе этого года составила для ее квартиры 4400 рублей.

– В ноябре было 3800, в декабре 4050, а в январе больше всего, – едва не плачет Ольга Николаевна. – Даже страшно представить, какие счета мы получим в феврале. Все жильцы нашего дома в шоке. Батареи, кстати, были такими горячими, что нам приходилось открывать окна. Получается, отапливали улицу, а теперь за это мы должны платить? Зачем тогда так перетапливали? У нас пенсии с мужем 27 тысяч на двоих. Одна шестая от этой суммы – это только на отопление. Еще надо заплатить за другие коммунальные услуги, купить лекарства и продукты. Как жить дальше, я не знаю…

При этом, как ранее сообщало ИА «Высота 102», некоторые волгоградцы получили счета и вовсе с баснословными суммами за отопление – по 7,5 тысячи рублей за квартиру.

В комитете тарифного регулирования Волгоградской области, между тем, напомнили, что индексация тарифов на ЖКУ была произведена в России с 1 декабря в соответствии с постановлением правительства.

– Законодательно для каждого субъекта определена величина предельно допустимого отклонения от среднего индекса в 9%. Для Волгоградской области она составляет 2,4%. Однако решением областных властей региональная составляющая тарифов на ЖКХ равна 0%. Таким образом, в Волгоградской области приняты минимально возможные значения, установленные для субъектов на федеральном уровне, - до 9%. Благодаря этому тарифы на ЖКУ продолжают оставаться одними из самых доступных в стране, – утверждают в ведомстве.

Однако вряд ли это заверение может послужить утешением тем, кто получил платежки с огромными в сравнении с семейными доходами суммами.

В инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области обосновали это холодной погодой.

– Потребленный объем тепловой энергии напрямую зависит от среднего температурного режима в расчетном периоде. В связи с тем, что в январе 2023 года среднесуточная температура по городу Волгограду наиболее низкая по сравнению с прошлым годом, соответственно, фактическое потребление тепловой энергии было увеличено для поддержания нормативного температурного режима в помещениях, – прокомментировали в ведомстве.

– Для потребителей, проживающих на территории Волгоградской области, за исключением Волжского и Камышина, для которых действует порядок расчета платы за отопление исходя из равномерного начисления платы в течение календарного года, плата за отопление может быть увеличена в связи с проведением корректировки платы исходя из показаний общедомового прибора учета, – добавили в госжилнадзоре.

– В случае применения порядка расчета платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества в 2022 году исходя из норматива потребления, или среднемесячного объема, в первом квартале 2023 года должен быть произведен перерасчет платы как разница между начисленной платой в 2022 году и платой, определенной исходя из показаний общедомового прибора учета, – говорится в комментарии инспекции.

Однако пожаловаться на необоснованные, по мнению жителей, начисленные суммы за услугу по отоплению можно и даже нужно.

Куда обращаться?

Жители региона могут обратиться за получением разъяснений по вопросам начисления платы за ЖКУ в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области по телефону (8442) 35-27-11 по вторникам и четвергам с 9.00 до 16.00 часов (перерыв на обед 12.00-12.48).

Кроме того, в случае нарушения законодательства граждане вправе обратиться в надзорный орган с приложением соответствующих документов (копий платежек):

по г. Волгограду - в Управление «Жилищная инспекция Волгограда» ДЖКХ и ТЭК администрации Волгограда (400074, Волгоград, ул. Козловская, 39 А);

по г. Волжский – контрольное управление администрации Волжского (404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 19);

по г. Михайловка, г. Камышин, г. Урюпинск, г. Фролово - в администрацию городских округов;

по другим муниципальным районам Волгоградской области – в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области (400074, Волгоград, ул. Козловская, 39 А).

Обращение может быть подано (направлено) любым способом, позволяющим идентифицировать личность заявителя:

письменно почтовым отправлением с подтверждением личности;

лично, с предъявлением документа, удостоверяющего личность;

в электронном виде после прохождения идентификации и аутентификации заявителя (например, с помощью ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru/).

В этом случае обращение может служить основанием для проведения контрольно-надзорных мероприятий, добавили в госжилнадзоре.