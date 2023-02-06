Общество

В Волгограде космические суммы в платежках за отопление объяснили морозами

Общество 06.02.2023 16:52
0
06.02.2023 16:52


Волгоградцы, получившие платежки за отопление за первый месяц 2023 года, продолжают жаловаться в редакцию ИА «Высота 102» на суммы, которые считают неподъемными для своего бюджета. При этом чиновники объясняют цифры в платежках крепкими морозами в январе. 

Звонки в редакцию информагентства поступают из разных районов города. Так, Ольга Николаевна, проживающая в доме №9 по ул. Триумфальная, сообщила, что плата за отопление в январе этого года составила для ее квартиры 4400 рублей. 

В ноябре было 3800, в декабре 4050, а в январе больше всего, – едва не плачет Ольга Николаевна. – Даже страшно представить, какие счета мы получим в феврале. Все жильцы нашего дома в шоке. Батареи, кстати, были такими горячими, что нам приходилось открывать окна. Получается, отапливали улицу, а теперь за это мы должны платить? Зачем тогда так перетапливали? У нас пенсии с мужем 27 тысяч на двоих. Одна шестая от этой суммы – это только на отопление. Еще надо заплатить за другие коммунальные услуги, купить лекарства и продукты. Как жить дальше, я не знаю…

При этом, как ранее сообщало ИА «Высота 102», некоторые волгоградцы получили счета и вовсе с баснословными суммами за отопление – по 7,5 тысячи рублей за квартиру. 

В комитете тарифного регулирования Волгоградской области, между тем, напомнили, что индексация тарифов на ЖКУ была произведена в России с 1 декабря в соответствии с постановлением правительства. 

Законодательно для каждого субъекта определена величина предельно допустимого отклонения от среднего индекса в 9%. Для Волгоградской области она составляет 2,4%. Однако решением областных властей региональная составляющая тарифов на ЖКХ равна 0%. Таким образом, в Волгоградской области приняты минимально возможные значения, установленные для субъектов на федеральном уровне, - до 9%. Благодаря этому тарифы на ЖКУ продолжают оставаться одними из самых доступных в стране, – утверждают в ведомстве.

Однако вряд ли это заверение может послужить утешением тем, кто получил платежки с огромными в сравнении с семейными доходами суммами. 

В инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области обосновали это холодной погодой. 

Потребленный объем тепловой энергии напрямую зависит от среднего температурного режима в расчетном периоде. В связи с тем, что в январе 2023 года среднесуточная температура по городу Волгограду наиболее низкая по сравнению с прошлым годом, соответственно, фактическое потребление тепловой энергии было увеличено для поддержания нормативного температурного режима в помещениях, – прокомментировали в ведомстве. 

Для потребителей, проживающих на территории Волгоградской области, за исключением Волжского и Камышина, для которых действует порядок расчета платы за отопление исходя из равномерного начисления платы в течение календарного года, плата за отопление может быть увеличена в связи с проведением корректировки платы исходя из показаний общедомового прибора учета, – добавили в госжилнадзоре.

В случае применения порядка расчета платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества в 2022 году исходя из норматива потребления, или среднемесячного объема, в первом квартале 2023 года должен быть произведен перерасчет платы как разница между начисленной платой в 2022 году и платой, определенной исходя из показаний общедомового прибора учета, – говорится в комментарии инспекции.

Однако пожаловаться на необоснованные, по мнению жителей, начисленные суммы за услугу по отоплению можно и даже нужно. 

Куда обращаться?

Жители региона могут обратиться за получением разъяснений по вопросам начисления платы за ЖКУ в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области по телефону (8442) 35-27-11 по вторникам и четвергам с 9.00 до 16.00 часов (перерыв на обед 12.00-12.48). 

Кроме того, в случае нарушения законодательства граждане вправе обратиться в надзорный орган с приложением соответствующих документов (копий платежек):

 

  • по г. Волгограду - в Управление «Жилищная инспекция Волгограда» ДЖКХ и ТЭК администрации Волгограда (400074, Волгоград, ул. Козловская, 39 А);
  • по г. Волжский – контрольное управление администрации Волжского (404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 19);
  • по г. Михайловка, г. Камышин, г. Урюпинск, г. Фролово - в администрацию городских округов;
  • по другим муниципальным районам Волгоградской области – в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области (400074, Волгоград, ул. Козловская, 39 А).

 

Обращение может быть подано (направлено) любым способом, позволяющим идентифицировать личность заявителя:

 

  • письменно почтовым отправлением с подтверждением личности; 
  • лично, с предъявлением документа, удостоверяющего личность;
  • в электронном виде после прохождения идентификации и аутентификации заявителя (например, с помощью ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru/).

 

В этом случае обращение может служить основанием для проведения контрольно-надзорных мероприятий, добавили в госжилнадзоре.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.02.2023 16:25
Общество 06.02.2023 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2023 16:02
Общество 06.02.2023 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2023 15:53
Общество 06.02.2023 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2023 15:14
Общество 06.02.2023 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2023 14:23
Общество 06.02.2023 14:23
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2023 13:36
Общество 06.02.2023 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2023 12:53
Общество 06.02.2023 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2023 12:52
Общество 06.02.2023 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2023 12:10
Общество 06.02.2023 12:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.02.2023 12:10
Общество 06.02.2023 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2023 12:08
Общество 06.02.2023 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2023 09:58
Общество 06.02.2023 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2023 08:11
Общество 06.02.2023 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2023 21:25
Общество 05.02.2023 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2023 20:02
Общество 05.02.2023 20:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:05
В Волгоградской области задавивший рабочего водитель зерновоза идет под судСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде автобус № 79 снес легковушку: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
17:07
В городе Волгоградской области возле школы задержали извращенцаСмотреть фотографии
16:59
В Волгоградской области достали из кабины тело утонувшего туркаСмотреть фотографии
16:52
В Волгограде космические суммы в платежках за отопление объяснили морозамиСмотреть фотографии
16:25
Группа «Корни» даст бесплатный концерт в Волгограде 10 февраляСмотреть фотографии
16:02
В Камышинской ЦГБ после ДТП с главврачом назначено временное руководствоСмотреть фотографии
15:53
Члена ОПГ судят в Волгограде за аферу с «липовыми» ДТП и пенсионерамиСмотреть фотографии
15:14
Волгоградец призывал в Сети к расправе над кавказцамиСмотреть фотографии
14:52
Nemoloko признали «Лучшим веганским продуктом»Смотреть фотографии
14:23
Военнослужащим в зону СВО из Волгограда передали молотки и кувалдыСмотреть фотографии
14:10
Креста на нем нет: рабочий обворовал строящийся монастырь в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:36
«У него жена рожает»: в хутор Волгоградской области пришло известие о гибели на СВО 22-летнего Александра ФилипповаСмотреть фотографии
12:53
Средний размер банковских вкладов волгоградцев вырос до 134 тысячи рублейСмотреть фотографии
12:53
Реальная безопасность в виртуальной АТС: «Ростелеком» предлагает защитить бизнес от нежелательных звонковСмотреть фотографии
12:52
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с Lexus главврача ЦГБ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:10
ВТЗ передал городской больнице Волжского офтальмологическое оборудованиеСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде начал работу Центр защиты жителей МКД: куда обращатьсяСмотреть фотографии
12:08
«Даже возложения не было»: в селе Волгоградской области разрушается памятник героям войныСмотреть фотографииCмотреть видео
11:54
На трассе Москва-Волгоград дорожная машина смяла иномарку с людьмиСмотреть фотографии
11:01
Тело до сих пор ищут. В Волгоградской области провалился под лед на фуре дальнобойщик из ТурцииСмотреть фотографии
10:36
ФСБ: задержанный в Волгограде вербовщик ИГИЛ* уехал на 9 лет в колонию особого режимаСмотреть фотографии
09:58
«До конца дежурства оставалось шесть часов»: на Украине погиб 39-летний доброволец из Волгограда Петр ДавыденкоСмотреть фотографии
09:39
Андрей Бочаров начал утро с благодарностиСмотреть фотографии
08:44
СК: в Волгоградской области умер найденный под окном 5-летний мальчикСмотреть фотографии
08:11
Под Волгоградом простились с погибшим на СВО 21-летним Денисом ПиюковымСмотреть фотографии
21:25
В Волгограде и области в начале рабочей недели похолодает до -13Смотреть фотографии
20:02
«А жить на что?»: волгоградцы возмущены январскими счетами за отоплениеСмотреть фотографии
19:34
В Волгоградской области 8 февраля отключат телевидениеСмотреть фотографии
18:01
Митрополит совершил отпевание настоятеля храма под ВолгоградомСмотреть фотографии
 