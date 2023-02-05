Митрополит совершил отпевание настоятеля храма под Волгоградом









Сегодня, 5 февраля, в храме Святой Живоначальной Троицы города Дубовки были отслужены Божественная литургия и чин отпевания новопреставленного иерея Александра Склярова. Как сообщили в Волгоградской епархии, богослужения возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Священнослужитель скончался 3 февраля на 58-ом году жизни.













- Священнослужители и миряне, пришедшие сегодня на богослужение, попрощались с почившим, после чего отец Александр Скляров был похоронен на территории храма Святой Живоначальной Троицы города Дубовки, в котором прослужил более десяти лет, - сообщили в епархии.













Иерей Александр Скляров был настоятелем храма Святой Живоначальной Троицы, председателем районной общественной организации «Боевое братство», а также настоятелем и одноименного прихода в селе Песковатка.

По воспоминаниям прихожан, отец Александр был добрым и светлым человеком и мог ответить подчас на самые сложные их вопросы.

Вместе со своей супругой, матушкой Ольгой священник собирал помощь для мобилизованных в зону СВО жителей.

Фото: Сергей Воробьев / Волгоградская епархия



