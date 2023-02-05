Митрополит совершил отпевание настоятеля храма под Волгоградом

Общество 05.02.2023 18:01
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05.02.2023 18:01
Сегодня, 5 февраля, в храме Святой Живоначальной Троицы города Дубовки были отслужены Божественная литургия и чин отпевания новопреставленного иерея Александра Склярова. Как сообщили в Волгоградской епархии, богослужения возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
Священнослужитель скончался 3 февраля на 58-ом году жизни.
- Священнослужители и миряне, пришедшие сегодня на богослужение, попрощались с почившим, после чего отец Александр Скляров был похоронен на территории храма Святой Живоначальной Троицы города Дубовки, в котором прослужил более десяти лет, - сообщили в епархии.
Иерей Александр Скляров был настоятелем храма Святой Живоначальной Троицы, председателем районной общественной организации «Боевое братство», а также настоятелем и одноименного прихода в селе Песковатка.
По воспоминаниям прихожан, отец Александр был добрым и светлым человеком и мог ответить подчас на самые сложные их вопросы.
Вместе со своей супругой, матушкой Ольгой священник собирал помощь для мобилизованных в зону СВО жителей.
Фото: Сергей Воробьев / Волгоградская епархия
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