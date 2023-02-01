В Волгограде 1 февраля стартуют мероприятия по случаю празднования 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Сегодня в городе-герое с утра на старт 76-го Всероссийского легкоатлетического забега уже вышли сотни спортсменов и любителей бега. Днем возле музея-панорамы «Сталинградская битва» состоится открытие бюстов Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского. Вечером волгоградцы и гости города смогут увидеть аудиовизуальные представления на основе ранее не опубликованных архивных материалов.

С 10.00 – Передвижной музей «Поезд Победы» – Железнодорожная станция "Волгоград-1"

14.00 – Торжественное открытие бюстов Сталина И.В., Жукова Г.К., Василевского А.М. – территория музея-панорамы «Сталинградская битва»

В течение дня – выставка «Сталинград 1942-1943. Символ мужества и героизма» – перед зданием музея-панорамы и в Волгоградской государственной филармонии.

Посетители могут увидеть документы и фотографии солдат и офицеров, принимавших участие в этой Сталинградской битве, сюжетные фотографии, изображающие различные эпизоды боевых действий, топографические карты и плакаты военного времени.

Показ аудиовизуальных произведений с использованием ранее неопубликованных архивных материалов:

– Аллея Героев, верхняя терраса набережной им. 62-й Армии – круглосуточно

– скульптура «Родина-мать зовет!» – в 18.00

– железнодорожный вокзал «Волгоград-1» – с 18.00 до 21.00

– здание музея-панорамы «Сталинградская битва», руины мельницы Гергардта – с 18.00 до 21.00.

Напомним, что в праздничные дни в центре Волгограда ограничено движение личного транспорта.

С программой на 2 февраля можно ознакомиться в материале на сайте ИА «Высота 102».