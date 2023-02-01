Гололедицу и морось прогнозируют в Волгограде до 4 февраля

Общество 01.02.2023 09:31
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01.02.2023 09:31
Первые праздничные дни в феврале продут в Волгограде без существенных осадков, но ожидается небольшой снег и морось. Как сообщает Волгоградский ЦГМС, 1 февраля в городе возможны гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Днем температура будет колебаться от -1 до +1 градуса.
В праздничный день 2 февраля в областном центре утром и днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси, а также туман и гололедно-изморозевые отложения. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный 4-9 м/с, днем южный 6-11 м/с.
В ночные часы температура воздуха упадет до -3...-5º. Днем воздух прогреется до 0...+2º.
3 февраля в Волгограде ночью возможны мокрый снег и морось. Днем осадков не ожидается. Гололедица на дорогах, а также туман и гололедно-изморозевые отложения. Ветер южный 4-9 м/с.
Ночью будет -4...-6º, но днем потеплеет до +1...+3º.
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