В Волгограде 12-летнюю пострадавшую в ДТП с маршруткой перевели из реанимации

Общество 24.01.2023 12:03
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24.01.2023 12:03
12-летнюю девочку, которая получила тяжелые травмы в ДТП с маршруткой в Кировском районе Волгограда, перевели из реанимации.
- Она переведена из реанимации в хирургическое отделение. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, - сообщили ИА «Высота 102» сегодня, 24 января, в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Девочка находилась в реанимации КБ СМП №7.
Из больниц выписаны двое пострадавших - женщина 1974 года рождения и мужчина 1996 года рождения.
Три дня назад сообщалось, что из больницы на амбулаторное лечение выписаны 5-летняя девочка и ее мама.
Напомним, что по версии следствия, смертельное ДТП с КАМАЗом и рейсовым микроавтобусом Peugeot случилось днем 18 января в Кировском районе Волгограда. 19-летний водитель многотонного грузовика с прицепом выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маршруткой. В аварии погибли три человека — 12-летний мальчик и две женщины в возрасте 56-ти и 76-ти лет. Пострадали 9 человек.
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