Пятилетняя девочка, пострадавшая в ДТП в Кировском районе, выписаны с мамой на амбулаторное лечение. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Еще одна пострадавшая, 12-летняя девочка остается в реанимации КБ СМП №7. Медпомощь ребенок получает в полном объеме за счет средств ОМС, - пояснили в облкомздраве.

Прогнозы врачей в отношении 12-летней школьницы оптимистичные. Травм, угрожающих ее жизни, нет. При этом волгоградцы живо откликнулись на беду девочки и помогают семье по мере сил.



- В мессенджере нашего авиагородка люди предлагали нам помощь, я не отказывалась, - пояснила мама Сони Светлана. - Но все лечение моей дочери бесплатное, в больнице никаких денег с нас не просили, я ни копейки не потратила.



Ранее Анастасия Гетманская, которая вместе с маленькой дочкой оказалась в роковой маршрутке в момент страшной аварии, рассказала ИА «Высота 102» о спасении и помощи врачей больницы №7.



Напомним, ДТП произошло в Кировском районе Волгограда 18 января. Маршрутку №8с протаранил КАМАЗ из Дагестана. Погибли три человека, в больнице находятся восемь пострадавших. 19-водитель КАМАЗа арестован по решению суда.