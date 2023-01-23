Пациенты ПНИ Урюпинского района «откокошили» Книгу рекордов России

Огромный кокошник, изготовленный пациентами психоневрологического интерната Урюпинского района Волгоградской области, вошел в Книгу рекордов России. Достижение уже зарегистрировано на сайте Книги рекордов России, сообщает ИА «Высота 102».

Над изготовлением самого большого кокошника пациенты и сотрудники интерната трудились около полутора месяцев. Головной убор был сделан к 11 января – Международному дню «Спасибо!».

Размер кокошника составляет 114 сантиметров в высоту и 160 сантиметров в ширину. Изготовлен он из проволочного каркаса и обычной ткани для легкости.

Несмотря на его гигантские размеры, кокошник можно удержать на голове. Необычную поделку планируют установить около ПНИ в качестве фотозоны. А желающих сфотографироваться с самым большим кокошником России, уверены в интернате, будет немало.

Фото сайта Книги рекордов России