На Крещение в храмах и купелях в Волгоградской области насчитали 17,7 тыс. человек



В Волгоградской области в праздничных мероприятиях на Крещение приняли участие 17,7 тысячи жителей региона. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

На территории региона с 18 января в ночь на 19 января в 63 населенных пунктах Волгоградской области прошло 118 праздничных мероприятий, из которых 40 - в Волгограде. Их посетили в общей сложности около 17,7 тысячи граждан.

– Для обеспечения общественного порядка задействовалось почти 500 сотрудников полиции. Нарушений общественного порядка не допущено, – сообщили в главке.



