На Крещение в храмах и купелях в Волгоградской области насчитали 17,7 тыс. человек

В Волгоградской области в праздничных мероприятиях на Крещение приняли участие 17,7 тысячи жителей региона. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Общество 19.01.2023 12:03
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19.01.2023 12:03
На территории региона с 18 января в ночь на 19 января в 63 населенных пунктах Волгоградской области прошло 118 праздничных мероприятий, из которых 40 - в Волгограде. Их посетили в общей сложности около 17,7 тысячи граждан.
– Для обеспечения общественного порядка задействовалось почти 500 сотрудников полиции. Нарушений общественного порядка не допущено, – сообщили в главке.
ИА «Высота 102» подготовило фоторепортаж с крещенских купаний в Волгограде.
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