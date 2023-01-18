Губернатор Волгоградской области в Крещенский сочельник принял участие в богослужении. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу обладмина, на этот раз Андрей Бочаров отправился не в Александро-Невский собор, а в храм на Мамаевом кургане.

– Глава региона посетил храм Всех Святых, – сообщили в администрации области. – Андрей Бочаров принял участие в богослужении и поставил свечи в церкви на главной высоте России.

Напомним, что 19 января православные России отмечают Крещение Господне. Во всех храмах по этому случаю проходят службы, а верующие совершают обряд омовения. В Волгограде в этом году для горожан организовано восемь купелей.