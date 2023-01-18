Матери погибшего на СВО камышанина Виктора Сергеева передали орден Мужества

Сегодня, 18 января в военном комиссариате города Камышина орден Мужества, которым посмертно был награжден ефрейтор Виктор Сергеев, передали его родным.
Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа Камышин Волгоградской области, награду маме воина Татьяне Викторовне вручили военный комиссар города Камышина и Камышинского района Александр Люков и заместитель главы городского округа – город Камышин Юрий Бачурин.
Виктор Сергеев погиб в СВО 2 сентября 2022 года. Добровольцу было 23 года.