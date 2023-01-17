Комиссия Волгоградского УФАС вынесла решение по жалобе индивидуального предпринимателя на проведение аукциона по благоустройству Сурского сквера. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, жалоба была признана необоснованной.

Напомним, как сообщало информагентство, победителем аукциона стала компания «Волгаинвестстрой» из столицы Чувашии – Чебоксар. Компания предложила самую низкую цену из четырех участников закупки – 57 миллионов 225 тысяч рублей. Тогда как начальная стоимость контракта заказчиком – МБУ «Волгоградзеленхоз» – была установлена на уровне 73 миллионов 839 тысяч рублей. Как следует из открытых данных, фирма из Чувашии ранее уже выполняла работы по благоустройству дворов, пешеходных зон и мест отдыха в Марий-Эл.

Между тем, заключение контракта с победителем было приостановлено по жалобе индивидуального предпринимателя Мусы Шамаева, заявка которого на участие в аукционе была отклонена. Так, предприниматель должен был подтвердить соответствие его как участника дополнительным требованиям, в частности, приложить исполненный договор по строительству некапитального здания или благоустройства и опыт в данной сфере.

Как выяснилось, предприниматель, действительно, предъявил договор подряда на строительство жилых коттеджей от 1 марта 2021 года. Однако как предприниматель он был зарегистрирован позднее этой даты – в июле 2021 года. Несмотря на пояснения заявителя о допущенных технических описках к договору подряда, комиссия УФАС пришла к выводу, что этот документ был представлен не в полном объеме и не содержит значимых сведений, влияющих на оценку заявки. В результате жалобу Шамаева комиссия УФАС отклонила. А итоги аукциона были утверждены.

Напомним, запущенный Сурский сквер в центре Волгограда должны благоустроить к 1 октября 2023 года.

На этой территории появятся скульптура, фонтан, детский игровой комплекс, песочница, качели, детский столик со стульчиками, игровой макет «Трактор», теневой навес, скамейки и урны. До установки малых архитектурных форм территорию благоустроят и озеленят.