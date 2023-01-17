Общество

Волгоградское УФАС разблокировало аукцион по благоустройству Сурского сквера

Общество 17.01.2023 13:50
0
17.01.2023 13:50


Комиссия Волгоградского УФАС вынесла решение по жалобе индивидуального предпринимателя на проведение аукциона по благоустройству Сурского сквера. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, жалоба была признана необоснованной. 

Напомним, как сообщало информагентство, победителем аукциона  стала компания «Волгаинвестстрой» из столицы Чувашии – Чебоксар. Компания предложила самую низкую цену из четырех участников закупки –  57 миллионов 225 тысяч рублей. Тогда как начальная стоимость контракта заказчиком – МБУ «Волгоградзеленхоз» – была установлена на уровне 73 миллионов 839 тысяч  рублей. Как следует из открытых данных, фирма из Чувашии ранее уже выполняла работы по благоустройству дворов, пешеходных зон и мест отдыха в Марий-Эл. 

Между тем, заключение контракта с победителем было приостановлено по жалобе индивидуального предпринимателя Мусы Шамаева, заявка которого на участие в аукционе была отклонена. Так, предприниматель должен был подтвердить соответствие его как участника дополнительным требованиям, в частности, приложить исполненный договор по строительству некапитального здания или благоустройства и опыт в данной сфере. 

Как выяснилось, предприниматель, действительно,  предъявил договор подряда на строительство жилых коттеджей от 1 марта 2021 года. Однако как предприниматель он был зарегистрирован позднее этой даты – в июле 2021 года. Несмотря на пояснения заявителя о допущенных технических описках к договору подряда, комиссия УФАС пришла к выводу, что этот документ был представлен не в полном объеме и не содержит значимых сведений, влияющих на оценку заявки. В результате жалобу Шамаева комиссия УФАС отклонила. А итоги аукциона были утверждены. 

Напомним, запущенный Сурский сквер в центре Волгограда должны благоустроить к 1 октября 2023 года. 

На этой территории появятся скульптура, фонтан, детский игровой комплекс, песочница, качели, детский столик со стульчиками, игровой макет «Трактор», теневой навес, скамейки и урны. До установки малых архитектурных форм территорию благоустроят и озеленят. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.01.2023 15:07
Общество 17.01.2023 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2023 13:16
Общество 17.01.2023 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2023 12:51
Общество 17.01.2023 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2023 12:00
Общество 17.01.2023 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2023 09:42
Общество 17.01.2023 09:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.01.2023 21:04
Общество 16.01.2023 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2023 19:28
Общество 16.01.2023 19:28
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2023 18:38
Общество 16.01.2023 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2023 18:37
Общество 16.01.2023 18:37
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2023 17:33
Общество 16.01.2023 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2023 16:28
Общество 16.01.2023 16:28
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2023 16:07
Общество 16.01.2023 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2023 14:50
Общество 16.01.2023 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2023 14:42
Общество 16.01.2023 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2023 13:34
Общество 16.01.2023 13:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:28
В Волгограде расследовали дело о трупе в мусорном бакеСмотреть фотографии
15:07
Из Саратова в Волгоград 4 февраля электричка привезет туристовСмотреть фотографии
13:50
Волгоградское УФАС разблокировало аукцион по благоустройству Сурского сквераСмотреть фотографии
13:16
В Волгоградской области дожди и морозы остановили нашествие мышейСмотреть фотографии
12:51
Ограничение скорости на Астраханском мосту в Волгограде стало всепогоднымСмотреть фотографии
12:20
Волгоградца отправили в колонию за выбитый глаз мужчине из-за кашля в очередиСмотреть фотографии
12:00
Спецотряд «Сталинград» отправился в зону СВО. Бойцов напутствовал Андрей БочаровСмотреть фотографии
11:05
Обиженная женщина 12 раз воткнула нож в грудь спящего сожителя под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:55
В Волгограде назвали самые высокооплачиваемые вакансииСмотреть фотографии
10:49
Под Волгоградом водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с «КАМАЗом»Смотреть фотографии
10:09
Тела пожилых супругов обнаружены в сгоревшем доме под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:42
Искусство строить и творить: Владимир Шолох подарил «ЕвроХим-ВолгаКалию» свои картиныСмотреть фотографии
09:27
Поднимали краном. В Волгоградской области у железнодорожного переезда перевернулся кроссовер: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
«Заразилась от ребенка»: в Волгоградской области выявлен второй заболевший корьюСмотреть фотографии
08:38
Волгоградец перевел лжепродавцу беговой дорожки 26 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:15
«Хватились соседи»: в Волгоградской области разыскивают пропавшего в декабре мужчинуСмотреть фотографии
21:04
«Если будут места»: в Волгограде прописали правила для культурного досуга семей участников СВОСмотреть фотографии
20:13
Двоих волгоградских чиновников наказали за недостоверные декларацииСмотреть фотографии
19:28
Волгоградцам рассказали о погоде на КрещениеСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде создадут филиал Сколково и специализированный IT-паркСмотреть фотографии
18:37
На парковке ТРК «Мармелад» арестовали автомобили волгоградцевСмотреть фотографии
18:25
Волгоградцы пополнили бюджет страны в 2022 году на 33 миллиардаСмотреть фотографии
17:33
Летящие журавли и бои за Сталинград: в центре Волгограда 2 февраля «оживут» фасады домовСмотреть фотографии
16:50
«Дело хотят замять»: в Волгограде избитый начальником пристав не согласен с выводами следствияСмотреть фотографии
16:28
Пациенты показали черную плесень в платных палатах волгоградской больницыСмотреть фотографии
16:08
Мессенджеры вместо звонков: россияне выбирали для новогодних поздравлений онлайн-каналыСмотреть фотографии
16:07
Волгоградским росгвардейцам установили ежемесячную доплату в 10 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:50
Почти 600 тысяч волгоградских пенсионеров получили прибавку в 842 рубляСмотреть фотографии
14:42
Волгоградский РПН признал безопасной воду в 60 крещенских купеляхСмотреть фотографии
13:49
В Волгограде из фонда «За Победу» на нужды военных направлено 400 млн рублейСмотреть фотографии
 