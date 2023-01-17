Общество 17.01.2023 21:21
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17.01.2023 21:21
Выездная медицинская бригада фонда «Дорога жизни» посетила детский психоневрологически интернат «Солнечный дом» в Волгоградской области. В регионе доктора провели три дня.
Врачи осмотрели более 150 детей – воспитанников сиротского учреждения в городах Петров Вал и Котово Камышинского района, рассказали ИА "Высота 102" в организации.
В составе бригады благотворительного фонда были педиатры Наталия Гортаева, Татьяна Иванова, офтальмолог Раиса Васильева, психиатр Александр Белов, клинический психолог Ксения Сибирякова, отоларинголог Елена Павликова, сурдолог Маргарита Сагателян, врач ультразвуковой диагностики Елена Матюшкина, невролог Анна Штеклейн, нейрохирург Евгения Бердичевская, хирург Антон Нарбутов.
Московские врачи не первый раз приезжают в филиалы «Солнечного дома» в Котово и в Петров Вале. В первом живут 99 детей-инвалидов, 22 – это паллиативные дети, еще 13 находятся в отделении милосердия.
Во втором отделении в городе Котово живут еще 28 детей. Воспитанники ПНИ ходят в школу или детский сад, но нуждаются в лечении из-за особенностей развития и здоровья.
Самый первый выезд медицинской бригады фонда по программе «Выездные медицинские консультации для региональных детей-сирот» врачи совершили еще в марте 2017 года. Тогда было осмотрено почти 200 детей.
Трое из них потом приезжали в Москву на лечение – Ваня, Ира и Олеся.
Позже Олеся нашла приемную семью. Также благодаря фонду «Дорога жизни» ушла в семью Эля, которой ошибочно диагностировали слабоумие.
Сейчас ПНИ «Солнечный дом» входит в пилотную программу фонда «Медицина – вместе».
"Медицина вместе" - это масштабный проект для детских домов, домов ребенка и интернатов для детей-инвалидов, которые хотят изменить стереотипы оказания медицинской и социальной помощи у себя в учреждении, изменить ситуацию с качеством медицинского сопровождения, сформулировать подходы к обеспечению детей сирот качественным медицинским и педагогическим сопровождением.
Фото благотворительного фонда "Дорога жизни" VK
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