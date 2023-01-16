В Волгоградской области утвердили порядок реализации прав членов семей граждан, принимающих участие в СВО, на бесплатное посещение платных культурных мероприятий. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета культуры Волгоградской области, речь идет о мероприятиях, проводимых государственными организациями культуры и искусства. При этом музеи исключены из данного перечня.

В частности, родственники участников СВО могут посещать бесплатно концерты, спектакли и прочие культурные мероприятия при условии, что в зале осталось необходимое количество свободных мест.

При этом членам семей мобилизованных необходимо будет предъявить справку из военкомата о мобилизации родственника или об убытии для участия в СВО, а также документ, подтверждающий степень родства с мобилизованным. Подойдут и нотариально удостоверенные копии вышеуказанных документов.

Напомним, в конце прошлого года в регионе был приняты поправки в региональное законодательство, которым предусмотрены дополнительные меры поддержки членам мобилизованных граждан. В частности, родным участников СВО дали право бесплатно посещать культурные мероприятия, а детям мобилизованных – кружки и секции в системе дополнительного образования.