В Комсомольском саду Волгограда открылся каток

Общество 16.01.2023 07:57
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16.01.2023 07:57
В парке Комсомольский сад открылся ледовый каток. Как сообщили ИА «Высота 102» в парке, его площадь составляет 600 квадратных метров и он работает только по погоде.
Стоимость посещения - 100 рублей без ограничения по времени. За прокат коньков тоже надо будет заплатить 100 рублей, но на все время катания. Время работы катка – ежедневно с 10-00 до 20-00.
Кроме того, в Комсомольском саду готовы открыть и пункт проката беговых лыж – ждут только еще немного снега.
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