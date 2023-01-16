В Комсомольском саду Волгограда открылся каток









В парке Комсомольский сад открылся ледовый каток. Как сообщили ИА «Высота 102» в парке, его площадь составляет 600 квадратных метров и он работает только по погоде.





Стоимость посещения - 100 рублей без ограничения по времени. За прокат коньков тоже надо будет заплатить 100 рублей, но на все время катания. Время работы катка – ежедневно с 10-00 до 20-00.





Кроме того, в Комсомольском саду готовы открыть и пункт проката беговых лыж – ждут только еще немного снега.







