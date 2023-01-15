Общество

«Открыл свою студию»: в жутком ДТП погиб бывший актер Волгоградского НЭТа Данил Корсаков

Общество 15.01.2023 14:45
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15.01.2023 14:45



О трагической гибели бывшего артиста НЭТа сообщили в театре накануне, 13 января.

- Коллектив Нового экспериментального театра приносит соболезнования семье Данила. Нет таких слов, которые могли бы вернуть вам близкого человека. Мы всегда будем помнить доброго, жизнерадостного, позитивного человека, который своей улыбкой дарил свет и радость всем, кто находился рядом. Мы будем молиться, чтобы Бог дал вам терпения и сил пережить горе, - говорится в некрологе.

Трагедия произошла 10 января в Ленинградской области. Автомобиль, в котором ехал 35-летний Данил Корсаков, врезался в грузовик. На месте погибли четыре человека.

Как рассказали ИА «Высота 102» в НЭТе, в 2008 году Данил поступил в мастерскую НЭТа. Был задействован в спектаклях театра, будучи студентом. После окончания института искусств и культуры Данил совмещал работу артиста и звукорежиссера в НЭТе. Прослужив театру 10 лет, он продолжил свой творческий путь в Санкт-Петербурге.

- Если у вас есть возможность и желание помочь, можно перевести деньги на карту мамы Данила, Ольги Николаевны Корсаковой: 2202 2006 6408 3381 (Сбербанк), - обратились к зрителям и всем, кто знал и ценил Данила, его бывшие коллеги.

Данил Корсаков после отъезда из Волгограда в северной столице продолжил заниматься творчеством в танцевально-цирковом кабаре «Станция». Он был полон планов и не собирался так рано заканчивать земной путь…

Фото личной страницы Данилы Корсакова VK

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