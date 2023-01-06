Волгоградцам рассказали об увеличении маткапитала в 2023 году

В 2023 году в России вырос размер материнского капитала. Как сообщает ИА «Высота 102», эта мера поддержки семей с детьми индексируется каждый год.

— В наступившем году с рождением первенца родители получат 589,5 тысяч рублей, что на 65 тысяч больше, чем в предыдущем году, — пояснили информагентству в Волгоградской областной думе. — При появлении второго ребенка размер маткапитала составит 779 тысяч рублей. Соответственно увеличение в сравнении с прошлым годом составит 85,9 тысяч рублей.

Уточняется, что в случае, если семья получила сертификат за первого ребенка, то сумма государственной поддержки за второго малыша составит 189,5 тысяч рублей, что на 20,9 тысяч больше, чем в прошлом году.

Также каждый год расширяются возможности относительно того, куда можно потратить средства от государства. Теперь, к примеру, можно оплатить частный детсад (ранее это распространялось только на госучреждения или организации, имеющие статус НКО).

Напомним, программа маткапитала реализуется при реализации нацпроекта «Демография» и действует до конца 2026 года. Семья вправе распоряжаться сертификатом с момента исполнению ребенку трех лет, но есть и исключения.

Согласно статистике, чаще всего при помощи средств маткапитала приобретают квартиру, строят или покупают дом, выплачивают ипотеку. В случае, когда средства идут на уплату первоначального взноса или погашение жилищных кредитов и займов, сертификат можно «погасить» сразу после рождения или усыновления малыша.

По данным Соцфонда РФ по Волгоградской области, только в прошлом году почти 10,5 тысяч семей использовали маткапитал для решения «квартирного вопроса».

Фото: архив ИА «Высота 102»