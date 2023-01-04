Общество

В Волгоградской области 4 января открылись отделения Соцфонда России: адреса

Общество 04.01.2023 10:37
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04.01.2023 10:37


В Волгоградской области сегодня, 4 января, в дежурном режиме открылись клиентские службы Социального фонда России. Жители региона могут получить все государственные услуги фонда, включая оформление выплаты единого пособия для семей с низким доходом.

Напомним, Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования с 1 января 2023 года объединились в Фонд пенсионного и социального страхования(Соцфонд России). В Госдуме уверены, что таким образом  населению будет проще обращаться за льготами и выплатами. Работа организована по принципу одного окна. 

Сэкономленные при слиянии средства пойдут на увеличение соцвыплат. Государство сможет предоставлять пособия максимально оперативно, адресно и сделать их более удобными, – уточняют в ГД.  

Адреса отделений в Волгоградской области: 

Волжский – ул. Молодежная, 12

Волгоград: 

  • ул. Козловская, 33/1
  • ул. Республиканская, 17
  • ул. Шумилова, 19а
  • ул. Российская, 2
  • проспект им. В.И. Ленина, 67А
  • ул. Дегтярева, 37
  • проспект Университетский, 70б
  • ул. Советская, 34А

Алексеевская – ул.Красногвардейская, 73

Быково – ул. Комсомольская, 52

Городище – ул. Промышленная, 6

Даниловка – ул. Центральная, 21

Дубовка – ул. Московская, 14/1

Елань – ул. Советская, 77

Жирновск – ул. Строителей, 13

Иловля – ул. Советская, 16

Калач-на-Дону – ул. Маяковского, 16а

Камышин – ул. Октябрьская, 20

Преображенская – ул. Пролетарская, 65а

Клетская – ул. Ленина, 51

Котельниково – ул. Ротмистрова,8

Котово – ул. Нефтяников, 12

Ленинск – м/р ПМК-40, 6

Михайловка – ул. Подгорная, 4

Нехаевская – ул. Ленина, 24

Николаевск – ул. Мира, 9/1

Новоаннинский – пер. Казачки Анны, 11а

Новониколаевский – пер. Привокзальный, 2а

Октябрьский – ул. Дзержинского, 38

Ольховка – ул. Почтовая, 25

Палласовка – ул. Первомайская, 4

Кумылженская – пер. Островского, 27

Рудня – ул. Октябрьская, 61

Светлый яр – ул. Спортивная, 9

Серафимович – ул. Аверьянова, 2

Средняя Ахтуба – ул. Ленина, 49

Старая Полтавка – ул .Центральная, 96/1,96/2

Суровикино – ул. Ленина, 88

Урюпинск – ул. Черняховского, 30

Фролово – ул. Московская, 14

Чернышковский – ул. Восточная, 66

Как сообщает ИА «Высота 102», 5, 6, 7 и 8 января клиентские службы Соцфонда работать не будут. С 9 января 2023 года все отделения будут принимать посетителей с 8.00. 

Напомним, что подать заявления на получение мер социальной поддержки фонда в выходные дни жители Волгоградской области могут на портале государственных услуг. 

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