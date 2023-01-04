В Волгоградской области сегодня, 4 января, в дежурном режиме открылись клиентские службы Социального фонда России. Жители региона могут получить все государственные услуги фонда, включая оформление выплаты единого пособия для семей с низким доходом.

Напомним, Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования с 1 января 2023 года объединились в Фонд пенсионного и социального страхования(Соцфонд России). В Госдуме уверены, что таким образом населению будет проще обращаться за льготами и выплатами. Работа организована по принципу одного окна.

– Сэкономленные при слиянии средства пойдут на увеличение соцвыплат. Государство сможет предоставлять пособия максимально оперативно, адресно и сделать их более удобными, – уточняют в ГД.

Адреса отделений в Волгоградской области:

Волжский – ул. Молодежная, 12

Волгоград: