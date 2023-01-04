Напомним, Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования с 1 января 2023 года объединились в Фонд пенсионного и социального страхования(Соцфонд России). В Госдуме уверены, что таким образом населению будет проще обращаться за льготами и выплатами. Работа организована по принципу одного окна.
– Сэкономленные при слиянии средства пойдут на увеличение соцвыплат. Государство сможет предоставлять пособия максимально оперативно, адресно и сделать их более удобными, – уточняют в ГД.
Адреса отделений в Волгоградской области:
Волжский – ул. Молодежная, 12
Волгоград:
- ул. Козловская, 33/1
- ул. Республиканская, 17
- ул. Шумилова, 19а
- ул. Российская, 2
- проспект им. В.И. Ленина, 67А
- ул. Дегтярева, 37
- проспект Университетский, 70б
- ул. Советская, 34А
Алексеевская – ул.Красногвардейская, 73
Быково – ул. Комсомольская, 52
Городище – ул. Промышленная, 6
Даниловка – ул. Центральная, 21
Дубовка – ул. Московская, 14/1
Елань – ул. Советская, 77
Жирновск – ул. Строителей, 13
Иловля – ул. Советская, 16
Калач-на-Дону – ул. Маяковского, 16а
Камышин – ул. Октябрьская, 20
Преображенская – ул. Пролетарская, 65а
Клетская – ул. Ленина, 51
Котельниково – ул. Ротмистрова,8
Котово – ул. Нефтяников, 12
Ленинск – м/р ПМК-40, 6
Михайловка – ул. Подгорная, 4
Нехаевская – ул. Ленина, 24
Николаевск – ул. Мира, 9/1
Новоаннинский – пер. Казачки Анны, 11а
Новониколаевский – пер. Привокзальный, 2а
Октябрьский – ул. Дзержинского, 38
Ольховка – ул. Почтовая, 25
Палласовка – ул. Первомайская, 4
Кумылженская – пер. Островского, 27
Рудня – ул. Октябрьская, 61
Светлый яр – ул. Спортивная, 9
Серафимович – ул. Аверьянова, 2
Средняя Ахтуба – ул. Ленина, 49
Старая Полтавка – ул .Центральная, 96/1,96/2
Суровикино – ул. Ленина, 88
Урюпинск – ул. Черняховского, 30
Фролово – ул. Московская, 14
Чернышковский – ул. Восточная, 66
Как сообщает ИА «Высота 102», 5, 6, 7 и 8 января клиентские службы Соцфонда работать не будут. С 9 января 2023 года все отделения будут принимать посетителей с 8.00.
Напомним, что подать заявления на получение мер социальной поддержки фонда в выходные дни жители Волгоградской области могут на портале государственных услуг.