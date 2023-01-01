В Волгоградской области 2 января потеплеет до +10 при сильном ветре

Общество 01.01.2023 18:55
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01.01.2023 18:55
Второй день 2023 года обещает быть жарким в прямом смысле этого слова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, по области днем воздух прогреется до +5..+10º. Ночью мороза также не будет: +2...+7º.
В ночные часы пройдет небольшой дождь. Утро будет туманным. Днем существенных осадков не обещают. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с.
В Волгограде также порывы ветра днем могут достигать 17-22 м/с. Ночью будет идти дождь, днем без осадков. Температура в ночные часы составил +4...+6º; днем +7...+9º.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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